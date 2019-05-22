«Только вместе достигнем поставленных целей», - Кушнир о разработке Стратегии развития Николаевщины на 2021-2027 годы

В ОГА стартовала масштабная работа по разработке Стратегии развития Николаевской области на 2021-2027 годы и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2023 годах.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Кушнир провел заседание руководящего комитета и рабочей группы. Просматривая результаты прошлых лет, Александр Кушнир отметил, что Стратегией развития области до 2020 года было определено 3 основных цели: сохранение и развитие территорий, высокое качество жизни людей, устойчивый экономический рост на основе инновационного развития многоотраслевой экономики. Сейчас реализуется II этап Плана мероприятий на 2018-2020 годы.

Как результат, в области выросли: ВРП с 30,4 тысячи гривен в 2014 году до 60,5 тыс. грн в 2017; располагаемый доход в расчете на одного человека – с 29,3 тыс. грн в 2015 году до 45,3 тыс. грн в 2017; среднемесячная заработная плата – с 3984 грн в 2015 до 8160 грн в 2018; экспорт товаров в расчете на одного человека – с 1380,4 долл. в 2015 до 1859,4 долл. США в 2018.

- Сейчас регион во второй раз приступает к работе над основным стратегическим документом, на реализацию целей которого будут направлены силы в последующие 7 лет. Акцентировал, что региональная стратегия должна быть разработана качественно и взвешенно, чтобы на ее внедрение не тратили бюджетные средства, область не теряла конкурентные позиции, бизнес и учитывались интересы жителей. При этом отметил важность учета смарт-специализации, что позволит аргументировано определить стратегические цели, направленные на «точки роста», - прокомментировал Александр Кушнир.

Сегодня вместе с громадами определены аспекты в работе над Стратегией на 2021-2027 годы, в частности: анализ развития всех сфер за последние 5 лет; выводы, определение проблем, тенденций развития; разработка стратегических целей и задач с учетом смарт-специализации; подготовка не формальных, а продуманных проектов и источников их финансирования.