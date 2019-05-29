Николаевский портовик завоевал золото на одном из самых престижных турниров мира по бодибилдингу

Николаевский слесарь подвижного состава ООО «МСП Ника-Тера» Иван Косов привез золото с престижного турнира Hercules Olympia UК, который проходил в мае в Бирмингеме (Англия).

Об этом сообщили в пресс-службе «Ника-Теры».

Культуризм, или как многие привыкли к названию бодибилдинг – это не просто накаченные мускулы, а ещё и выраженный рельеф, и правильные пропорции тела. Говорят, что бодибилдинг, как вид спорта, зародился в вечном стремлении человечества к физическому и духовному совершенству.

Каждый день в порту Иван проводит технический осмотр тепловозов, обеспечивая тем самым эффективную логистику грузов в «МСП Ника-Тера». Как шутит сам Иван Косов, железа на работе не хватает, поэтому остальная часть его жизни посвящена спорту – продолжает «тягать железо» в зале и обучать других.

Всего украинские бодибилдеры привезли пять медалей с престижного турнира в Великобритании, одна из которых приехала и в Николаев вместе с Иваном Косовым. Портовик рассказал, что взял судей качеством своей мускулатуры, а именно правильными пропорциями.

- Эмоции, конечно, абсолютно позитивные – там я чувствовал себя уверенно, потому что перед этим была очень сложная подготовка, – поделился золотой призёр турнира Иван Косов. – Готовился и физически, и психологически, потому что приходилось во многом себе отказывать, ведь кроме каждодневных тренировок необходимо было следить за правильным питанием и большим количеством приёма воды. Благодарен своей жене Ирине Косовой (тоже тренеру) за помощь во всём и понимание. Кроме этого, я лично и наша федерация бодибилдинга и фитнеса WABBA Ukraine благодарны предприятию «МСП Ника-Тера» за финансовую и моральную поддержку, которые стали решающими в моём участии, - добавил культурист.

Среди участников турнира 28-летний портовик был самым молодым бодибилдером. Соперники представляли разные страны мира: Англию, Украину, Польшу, Испанию, Португалию, Саудовскую Аравию и другие. Сначала оценивали пропорции каждого спортсмена в 4 разных позах, после судьи ставили баллы за позирование и дефиле (произвольный блок).

Иван для всех начинающих спортсменов дал совет не ждать сразу высоких результатов, ведь сам в этом спорте с 2013 года, а на сцену вышел только через три года.

- Нужно подходить с весьма холодной головой, не увлекаться фармакологией, потому что не существует чудо-пилюль. И всегда необходимо систематически тренироваться, а также правильно питаться, ведь «без труда и не выловишь рыбку из пруда», - рассказал Иван Косов.

Победителя тепло встретили коллеги и руководство «Морского специализированного порта Ника-Тера». Первый заместитель начальника порта Анатолий Дворник лично поздравил сотрудника и пожелал дальше развиваться в спорте, популяризировать его и достигать новых вершин.