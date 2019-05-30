Специалисты китайской ядерной корпорации прибыли на Южно-Украинскую АЭС, чтобы изучить опыт и договориться о сотрудничестве

На Южно-Украинской АЭС с 5-дневным визитом (27-31 мая) пребывают эксперты Дзянсунской ядерной корпорации JNPC, являющейся эксплуатирующей организацией АЭС Тяньвань (Китай). Цель посещения – переговоры о сотрудничестве и бенчмаркинге.

Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей АЭС.

Намерение установить прямые взаимоотношения между двумя станциями родилось в июле 2018 года, когда генеральный директор ЮУАЭС Владимир Лисниченко в составе команды экспертов Всемирной ассоциации операторов атомных станций участвовал в предпусковой партнерской проверке энергоблока №4 АЭС Тяньвань.

- Владимир Анатольевич в ходе предпусковой проверки дал нам несколько важных замечаний и ценных предложений, - отметил председатель китайской делегации заместитель генерального директора JNPC господин Чжан И. - Учитывая его советы, мы успешно ввели наш блок в работу. Тогда же была достигнута предварительная договоренность об установлении прямых отношений для обмена опытом и знаниями.

Участники китайской делегации отметили, что будут всегда помнить, как на старте строительства первой очереди АЭС Тяньвань немало специалистов Южно-Украинской АЭС пришло им на помощь, приехав в Китай. Сегодня станция успешно работает и развивается. В 2018 году введены в работу ее третий и четвертый энергоблоки. Строительство АЭС продолжается. Приветствуя экспертов JNPC на своей площадке, генеральный директор ОП «Южно-Украинская атомная станция» В. Лисниченко поделился ожиданиями:

- Мы возлагаем на нынешнюю встречу большие надежды. Наряду с обменом знаниями и опытом мы поддерживаем идею об установлении прямых отношений между двумя АЭС без каких-либо посреднических организаций и структур. Такой формат взаимодействия предусматривает откровенный диалог, который, я убежден, будет на пользу и вам, и нам.

В программе визита экспертов Дзянсунской ядерной корпорации на ЮУАЭС посещение блочного щита управления третьего энергоблока и полномасштабного тренажера, визит на каскад ГЭС-ГАЭС и стройплощадку брызгальных бассейнов, ввод в работу которых позволит снять ограничения мощности ядерных блоков в летние месяцы.

В рамках обмена опытом южноукраинские атомщики уже представили китайским коллегам свои наработки относительно услуг, предоставляемых в процессе техобслуживания и ремонта, в части внедрения системы управления эксплуатацией многоблочной АЭС, по подготовке лидеров – руководителей смен. Впереди – презентации по внедрению методов предотвращения ошибок, управлению старением и продлению сроков эксплуатации, роли Ташлыкской ГАЭС в обеспечении надежности работы объединенной энергосистемы Украины.