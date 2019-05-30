Нардеп Ильюк обратился к Зеленскому, чтобы тот посодействовал в передаче порта «Ольвия» Николаеву

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Артем Ильюк
Народный депутат Артем Ильюк направил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о его поддержке передачи порта «Ольвия» в концессию городу Николаеву.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

Артем Ильюк считает, что передача порта в управление городу станет мощным источником доходов для Николаева и позволит решить инфраструктурные и социальные проблемы. В первую очередь, речь идет о дорогах в Корабельном районе.

- Лучший вариант для Николаева – это получить порт в свое управление. И я настаиваю, чтобы в условиях передачи порта прописали обязательства для того, кто получит его в концессию. Я предлагаю, чтобы это было строительство объездной дороги в Корабельном районе, полная реконструкция железнодорожного переезда и направление заработанных средств исключительно на решение инфраструктурных проблем города, - прокомментировал обращение Ильюк.

В своем обращении нардеп Ильюк предложил президенту Зеленскому поспособствовать передаче порта «Ольвия» городской общине Николаева без конкурса – это позволяет закон. Инициативу о концессии уже поддержали в городском и областном советах Николаева. Теперь судьба порта в руках столичных чиновников.

Вадим Богданов

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