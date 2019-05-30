«Продолжаем всестороннюю поддержку военнослужащих»: Савченко вручил сержантам ВМС сертификаты на квартиры

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко совместно с командующим Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины адмиралом Игорем Воронченко и заместителем председателя ОГА Александром Кушниром осмотрели условия работы Центра подготовки сержантского состава ВМС.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Здесь учат лидеров, которые демонстрируют способность управлять подразделением в различных условиях – независимо от ситуаций или чрезвычайных случаев. И эти весомые результаты уже положительно оценивают международные военные партнеры, в том числе и эксперты программы НАТО по совершенствованию военного образования.

По такому случаю сертификаты на квартиры получили одни из лучших сержантов ВМС ВСУ – Юрий Климкин и Сергей Комлик. Также Алексей Савченко отметил, что поддержка с приобретением жилья будет предоставлена ​​и Виктору Сикозе – героическому комбату морской пехоты, настоящему воину, который проявил себя в боях за освобождение Украины.

- Спасибо всем военнослужащим за то, что взяли на себя ответственность, не прячетесь и не стоите в стороне от большой угрозы под названием «агрессия Российской федерации». Воины ВМС неоднократно доказывали свой профессионализм и мощность. Поэтому, конечно, Николаевская облгосадминистрация откликнулась на обращение командования Военно-Морских сил ВСУ помочь нашим защитникам с приобретением жилья, - прокомментировал Алексей Савченко.

По словам командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко, в современном украинском войске на сержантов возлагается большая надежда и ответственность. А нынешние военнослужащие достойно зарекомендовали себя во время службы. Сейчас они делятся своим опытом с собратьями, творят стержень сержантского корпуса Военно-Морских сил – профессионального и мотивированного, способного выращивать настоящих командиров-лидеров. Воронченко подчеркнул, что решение социально-бытовых вопросов является приоритетным для командования ВМС, поэтому работа в этом направлении не останавливается и обязательно будет достигнута поставленная цель.

В свою очередь, Алексей Савченко напомнил, что сейчас в Николаевской области разработана и действует социальная программа «Забота», которая и предоставляет возможности делать такой весомый вклад в поддержку наших защитников.

- За время работы нашей команды на Николаевщине нам удалось, объединив усилия депутатов и общественности, всесторонне охватить проблематику и оказать поддержку участникам АТО/ООС: оздоровление семей военнослужащих, денежная помощь, средства на открытие собственного дела, закупка квартир – это далеко не полный перечень из уже успешно реализованного. Большинство разработанных нами программ сегодня взяли на вооружение другие регионы, - подчеркнул председатель ОГА.

Так, в 2018 году по программе «Забота» за средства областного бюджета обеспечено жильем 33 семьи участников АТО (на условиях софинансирования из местных бюджетов) на сумму более 15,8 миллионов гривен, приобретено жилье для воина-интернационалиста, который находился на очереди и нуждался в улучшении жилищных условий на сумму 480 тысяч гривен. Также жилье получили 12 семей отдельных категорий, которые находятся на квартирном учете на сумму почти в 7 миллионов гривен.