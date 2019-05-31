Коблево: тротуары – для людей, а не для торговли

В пятницу, 24 мая, в Коблево собралась Комиссия по контролю соответствия торговых объектов правилам благоустройства в курортной зоне. На заседании присутствовали глава Коблевского сельсовета Владимир Панич и самые активные предприниматели – собственники курортных баз, ресторанов и магазинов.

Об этом сообщает «Koblevo.news» со ссылкой на главу ОО «Сообщество предпринимателей Коблево» Олега Боза.

Напомним, попытки остановить беспорядочную выносную торговлю в курортной зоне сотрудники сельского совета совместно с полицией и активистами «Сообщества предпринимателей Коблево» начали предпринимать еще в прошлом году.

Комиссия постановила: на тротуарах шириной 4 метра выносная торговля разрешена на пространстве, занимающем не более 1 метра. Остальные 3 метра – в распоряжении пешеходов. На тротуарах, ширина которых не достигает 4 метров, выносная торговля запрещена. Для удобства торгующих на тротуаре прочертят специальную красную линию. Также запрещается выставлять зонты, разрешены только «маркизы».

Очень своевременное решение, учитывая, что курортный сезон уже практически начался, и тротуары Коблево пока еще просторны и свежи. Контролировать выполнение предписания будут инспекторы по благоустройству совместно с полицией. В случае нарушений сулят протокол и штраф в 1800 гривен.

Очень радует, что предприниматели и власти Коблево прислушались к многочисленным просьбам отдыхающих и озаботились их безопасностью. Ведь забитые прилавками тротуары – это одна из причин, по которой Коблево теряет клиентов, а сотрудники ГСЧС не могут оперативно проехать к месту ЧП в случае его возникновения. Бизнес-элита курортного городка уверена, что в этом году ситуацию удастся изменить к лучшему.