Депутат облсовета Невеселый возмутился, что бюджетная комиссия направила деньги на аэропорт, а не на безопасность дорог

Депутат Николаевского областного совета Владислав Невеселый раскритиковал решение бюджетной комиссии облсовета перевести деньги с вопроса безопасности дорог на КП «Международный аэропорт Николаев».

Об этом сообщается на его Facebook-странице.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевская ОГА хочет перераспределить с дорожного проекта ₴3,9 миллиона Николаевскому аэропорту – часть пойдет на оплату судебного сбора.

«Вместо того, чтобы сохранить жизни людей на дорогах области в то время, когда особенно в летний период на николаевских дорогах люди гибнут десятками, депутаты бюджетной комиссии забирают деньги с вопросов дорог на... аэропорт! 3,9 миллиона гривен! В угоду одной прихоти!» - заявил Невеселый.