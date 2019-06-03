Летний лагерь в школе в Коблево начался с поисков пиратских кладов

Двор школы в поселке Коблево не умолкает даже после праздника Последнего звонка – 1 июня здесь открылся летний лагерь.

Об этом сообщает сайт «Koblevo.news».

Разумным открыть лагерь именно в День защиты детей посчитала администрация учебного заведения, ведь в этот праздник все, что нужно делать малышам и школьникам – это веселиться. А просторы родного школьного двора только располагают к этому!

Как и все события в Коблевской школе, открытие лагеря прошло ярко и весело! Песни, задор и хорошее настроение – это лишь малая часть праздничной программы – детей приветствовали настоящие пираты, которые спрятали свои клады на территории уютного школьного двора. Задачей нынешних и будущих школьников было найти заветные сюрпризы.

Благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда Олега Боза «Развитие Коблево» игры удались на славу, юные искатели приключений остались довольны найденными сокровищами.

Заместитель председателя благотворительного фонда «Развитие Коблево» Олег Ангелов и директор школы Людмила Кравцова в своих приветственных речах были единодушны и отметили, что любовь к детям наполняет жизнь взрослых смыслом и рождает в их душах добро, гармонию и вдохновение.

Особую благодарность в организации праздника Людмила Кравцова высказала главе Коблевского сельсовета Владимиру Паничу, главе фонда «Развитие Коблево» Олегу Бозу, сотрудникам Коблевской и школьной библиотек, без которых игры были бы не такими интересными и познавательными – Т. Стоковой, и К. Гринталс.

Стоит отметить, что без награждений в этот день не обошлось. За превосходные результаты участия в различных конкурсах, в спортивной жизни школы и популярной всеукраинской игре «Сокол» (Джура) заслужившие награды ученики были отмечены грамотами и благодарностями. А подведенные итоги школьного конкурса на самую лучшую школьную форму определили победителей – классы получили в качестве призов денежные вознаграждения.

Роли пиратов исполнили неподражаемые актеры коблевского театра «Чайка». В конце веселого мероприятия всех виновников праздника, помимо приятных подарков, ждало главное лакомство лета – мороженое.