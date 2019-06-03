Мы серьезно настроены: ночной клуб BRAZIL зовет на жаркое открытие сезона

В пятницу, 7 июня, состоится жаркое открытие ночного клуба Brazil, который находится в Коблево.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

— Мы знаем, что от открытия ждут чего-то особенного. Чего-то незабываемого и неприлично мощного. От этого зависит наша репутация и ваше понимание, каким будет весь сезон. Насколько мы серьезно настроены, – уверяют организаторы.

К открытию в клубе немало обновлений: свет, звук, спецэффекты. Но главной фишкой первой тусовки станут лучшие диджеи Украины и жаркое шоу 18+.

— Реальное погружение, которое запомнится не на один год, – обещают организаторы вечеринки.

За пультом в эту ночь выступят DJ Viva Dior, DJ Star Sky, DJ MLFN, DJ Jurbas. Кроме того, по словам организаторов, гостей ожидает безумный перфоманс, вечеринка «THE TOP», формат 18+, горячий MC, летающие стрипы, лучшие модели, темнокожие красотки, накаченные парни, стиляжные fashion балеты, воздушные sexy гимнастки, сюрприз от наших angels girl и Amazing Show Brazil.

Цены:

Предпродажа – 200 грн

В день открытия – 300 грн

Билеты и заказ столов: 0687770777.