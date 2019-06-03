В Николаевском облсовете пройдет презентация международного детского проекта «Путешествие по Украине»

В сессионном зале Николаевского областного совета 4 июня в 10:00 состоится торжественное мероприятие Международного детского украино-словенского проекта «Путешествие по Украине».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

Организаторы проекта: общественная организация Центр развития «Европейский стандарт» (Украина) и Украинская культурно-образовательная организация «Рукавичка» (Словения).

Главной идеей проекта является творческая презентация Украины, которая сделана с помощью детских рисунков в виде фильма-путеводителя по живописным регионам и городам нашей страны.

Он достойно представил Украину 22 мая этого года в столице Словении в городе Любляна. На показе фильма особую роль сыграло выступление Посла Украины в Словении М. Бродовича, который также наградил почетной грамотой победительницу проекта Таню Просвирин. Главным призом стала поездка в Словению. На презентации фильма присутствовали ученики словенских школ. Дети были в восторге от красоты нашей страны и приняли участие в конкурсе на декламацию стихов об Украине.

Более 400 детей из Николаевской области приняли участие в проекте и нарисовали свои любимые города Украины. 4 июня состоится торжественное награждение победителей всех номинаций проекта «Путешествие по Украине», а также показ одноименного фильма.

На мероприятии будут присутствовать почетные гости: Матфея Крачун – полномочный министр, временная поверенная в делах Словении в Украине и Инга Ярова – помощник по вопросам публичной дипломатии Словении в Украине, которые приедут поздравить победителей.

Проект проводится при поддержке Посольства Украины в Словении, Посла Украины в Словении М. Бродовича, Посольства Словении в Украине, Николаевского областного совета.

Приглашаем всех на праздник детского таланта 4 июня в 10:00 (сессионный зал Николаевского областного совета, улица Адмиральская, 22).