Город для людей меняется для вас

С 1 июня 2019 года группу компаний MDL возглавил Николай Бумажный. На должности генерального директора Николай сосредоточится на реализации стратегии развития компании как лучшего сервис-провайдера на рынке услуг ЖКХ и повышении эффективности бизнес-процессов «Міста для людей».

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Місто для людей».

Бумажный начал свою карьеру более 15 лет назад в сфере розничной торговли. Он имеет огромный опыт в секторе предоставления услуг, ведь более 15 лет работает на рынке B2C и из них около 7 лет проработал в Kyivstar - крупнейшем операторе телекоммуникаций Украины, пройдя путь от сотрудника отдела до руководителя направления фиксированной связи. Только за последний год Николай вместе с командой Kyivstar достигли впечатляющих результатов - абонентская база выросла на 17%, а это - 140 тысяч новых абонентов. К тому же, уровень удовлетворенности услугой достиг невероятной отметки - 67 процентов. Его главное преимущество как профессионала в глубоком понимании потребностей клиента и операционных процессов, многие из которых он наладил на предыдущем месте работы. Именно этот основательный опыт сейчас нужен компании «Місто для людей».

- Это новый вызов для меня, ведь я понимаю, что сфера ЖКХ является сверхсложной. Я чувствую огромную ответственность перед всеми клиентами компании. Вместе с коллегами мы будем менять к лучшему не только компанию «Місто для людей», но и весь рынок жилищно-коммунальных услуг, - рассказал Николай Бумажный.

Компания «Місто для людей» - ведущая частная управляющая компания на рынке ЖКХ Украины. Имеет представительства в Киеве и 6 других городах страны. Компания обслуживает более 224 тысяч клиентов.