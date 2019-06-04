Николаевцы присоединились к формированию устойчивого будущего

1 июня Представительство Европейского Союза в Украине и Николаевский городской совет открыли 10-ю Европейскую неделю устойчивой энергии в Украине.

Об этом сообщили в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.

В церемонии приняли участие Алекс Ленартс, посол Королевства Бельгия в Украине, Иоганнес Баур, руководитель направления «Экономическое сотрудничество, энергетика и окружающая среда» Представительства ЕС в Украине и мэр Николаева Александр Сенкевич.

- Главная задача Недели этого года – осветить самые серьезные проблемы на Земле: глобальное потепление, защиту окружающей среды, чрезмерное использование ресурсов. Европейский Союз уделяет большое внимание этим вопросам. Особая роль в решении проблем принадлежит не только власти и правительству, но и каждому из нас, ведь только вместе мы можем достичь результатов. Поэтому в этом году тема Недели – «Роль гражданина в формировании устойчивого будущего: энергоэффективность, возобновляемая энергия и управление отходами», - отметил Йоханнес Баур.

- Город Николаев является подписантом европейской инициативы Соглашение мэров с 2017 года и постепенно приобщается к лучшим европейским практикам устойчивого энергетического развития. Мы системно работаем над тем, чтобы модернизировать наши больницы и школы и привлекать объединения совладельцев жилых зданий города к внедрению энергоэффективных мероприятий. Поэтому мы уже в третий раз открываем выставку «PRO эффективность 3.0». Для нас важно, чтобы николаевцы не только знакомились с новейшими образцами энергоэффективного оборудования и возобновляемой энергетики, но и понимали: все это может быть внедрено у нас в городе, - отметил Александр Сенкевич.

Открытие Европейской недели устойчивой энергии в Николаеве – это выдающийся результат для города в лице Евросоюза, считает заместитель городского головы Николаева по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук.

- Сегодня мы открываем десятую Европейскую неделю устойчивой энергии в Украине. Это очень большой результат работы большого коллектива всего нашего города, поскольку сегодня мы представляем наш город не только всей Украине, но и всему Евросоюзу, - поздравил участников выставки-форума Александр Омельчук и наградил участников и победителей конкурса по созданию доисторических скульптур из отходов бытового мусора.

- Представительство Европейского Союза и оргкомитет этого праздника провели конкурс, который длился почти месяц. По заданию дети в учебных заведениях Николаева создавали доисторическую скульптуру динозавра из отходов бытового мусора. Чтобы показать, что даже обычными бытовыми отходами нужно заниматься и нужно их использовать, - сказал Александр Омельчук.

Благодарственными грамотами за участие в Европейской неделе устойчивой энергии в Украине наградили учеников Николаевской детской художественной школы, Дворца творчества учащихся и Академии детского творчества. А победителями конкурса стали учащиеся Дворца творчества учащихся. Все дети были награждены ценными призами от КУ «Центр энергоэффективности Николаева».

В свою очередь, депутат николаевского городского совета Игорь Дятлов предложил студентам присоединиться к работе организации «Теплый Николаев» по ​​внедрению в Николаеве разработок литовских специалистов.

- Я бы хотел обратиться к ученикам нашего строительного колледжа, если вам действительно эта тема интересна, если вы хотите развивать в Николаеве вместе с нами энергоэффективность и энергоэффективные дома, то я вас приглашаю, мы в течение нескольких месяцев летом организуем поездку в Литву, где на практике сможем посмотреть, как выглядят и как работают энергоэффективные дома, переделанные из старых хрущевок, - сказал Игорь Дятлов.

Одно из ключевых событий первого дня Европейской недели устойчивой энергии 2019 – открытие выставки «PRO эффективность 3.0». По инициативе городского совета она проходит в городе в третий раз и стала ежегодной площадкой для информирования граждан о новейших технологиях по энергосбережению и возобновляемой энергии для частных домохозяйств и многоквартирных домов. Территория выставки разделена на тематические сектора: «Отопление», «Окна и двери», «Освещение», «Альтернативная энергетика и инновации», «Утепление и стройматериалы».

Кроме того, гостям провели экскурсию по предприятию Rainbow Ecosistems, где француз Рафаэль Пети рассказал об этапах создания домов из соломы.

Во время экскурсии в компанию «Евгройл» - это два николаевских предприятия, занимающиеся производством и продажей подсолнечного масла, которые имеют собственный энергогенерирующий комплекс на биомассе – гости ознакомились с работой Николаевского маслоэкстракционного завода и агропромышленного комплекса «Еврогройл».

Кроме того, представители ЕС вместе с журналистами посетили термомодернизированную школу №60.

В это время на площади, в лектории выставки состоялась панельная дискуссия «Роль ОСМД в устойчивом развитии города, практика и перспективы». Эксперты ознакомили горожан и СМИ с последними достижениями в уменьшении потребления энергии в многоквартирных домах и другими возможностями внедрения энергоэффективных мероприятий, которые поддерживает ЕС в Украине. В качестве спикеров выступили эксперты Фонда энергоэффективности, Международной Финансовой Корпорации (IFC), Программы развития ООН по достижению Целей устойчивого развития в регионах, Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) и Центра энергоэффективности Николаевского городского совета.

А в малом зале Николаевского городского совета обсуждались вопросы энергетической и климатической трансформации: как сформировать интегрированную систему управления отходами на локальном уровне.

Юные николаевцы отдыхали в креслах-мешках под навесом, строили конструкции из кубиков, катались на горках, прыгали на батутах и ​​лакомились мороженым, пока их старшие товарищи стартовали с велопробегом.