Производственная компания «Прометей» увеличила земельный банк

Производственная компания «Прометей» начинала с 2 тыс. га. На сегодня посевные площади увеличились, компания стала латифундистом с банком - 10 тыс. га. Такое решение было связано с рядом факторов.

«Наш непрофильный бизнес – производственная компания «Прометей» со своими 2 тыс. га – начал активно развиваться. В том числе и его специалисты – агроном, руководство, механики, директора. То есть они уже выросли из этих объемов. Мы создали естественные условия для развития компании, добавили банк земли, директор стал генеральным, агроном стал главным агрономом в сетке, механик – директором», – отметил председатель правления ГК «Прометей» Рафаэль Гороян.

Увеличение земельного банка сразу в 5 раз нисколько не пугает аграриев. Идеально отработав технологию на 2 тыс. га, будут применять ее и на 10 тыс. га. Прошлый год в плане урожайности выдался для производственной компании «Прометей» достаточно неплохим. Ячмень на некоторых полях давал по 6 т/га, на круг вышло 4,5 т. Подсолнечник дал 3,4 т/га, пшеница – 4,4 т/га. В текущем году ожидают получить 5 т/га по пшенице и ячменю.