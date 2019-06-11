В информцентре Южно-Украинской АЭС стартовал новый детский проект «Time energy»

В информационном центре «Импульс» ОП Южно-Украинская АЭС 6 июня запустили новый детский проект «Time energy».

Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Южно-Украинской АЭС.

Интеллектуальная игра для подростков состоит из видеовикторин, эстафет, интерактивных интересностей, блиц-опроса по истории, современности и перспективам развития атомной энергетики. Первыми протестировали новый проект дети из летних лагерей «Калинонька», «Веселкові Барви», «Энгард», действующих в городе-спутнике ЮУАЭС.

Дети с интересом определяли названия профессий на АЭС, собирая их из запутанных букв, рассуждали над тем, какой бытовой прибор больше всего «съедает» электроэнергии, готовили презентацию города атомщиков, решали кроссворд «Энергия» и участвовали в блиц-турнире «Подключись». Участники «Time energy» отправились домой с подарками от Южно-Украинской АЭС, новыми знаниями и положительными впечатлениями.

Новый проект заработал параллельно с детскими энергоквестами - информационно-познавательными играми, которые специалисты управления информации и общественных связей ОП ЮУАЭС проводят третий год подряд. Для учеников это возможность в игровой форме узнать о мирном атоме и его возможностях, ядерной энергетике, о том, как производятся киловатты на АЭС. В ходе энергоквестов дети демонстрируют знания, эрудицию и умение работать в команде.

С началом школьных каникул в информационном центре «Импульс» особенно людно: энергоквесты, интеллектуальные игры и экскурсии проходят ежедневно. В этом году на их проведение подали заявки лагеря детского отдыха, действующие не только в Южноукраинске, но и в соседних районах. Вскоре в гости к атомщикам приедут дети из Еланца и Кривого Озера. Они узнали об увлекательных путешествиях в мир атомной энергетики и тоже хотят расширить свой кругозор в этой области. Польза от таких информационно-познавательных проектов бесспорна. Так говорят и учителя, и дети.