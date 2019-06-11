«Місто для людей Миколаїв» о покосе травы в Ингульском районе

Управляющая компания «Місто для людей Миколаїв» высказала свою позицию относительно покоса травы в Ингульском районе Николаева.

Далее приводим сообщение пресс-службы «Міста для людей Миколаїв».

«Недавно в интернете появилась статья с обвинениями в адрес нашей компании о невыполнении покоса травы в Ингульском районе. Однако следует отметить, что наша компания не является монополистом в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами. Так, в обслуживании «Місто для людей Миколаїв» по улице Космонавтов находятся 15 домов, по улице Строителей – 4 дома, по улицей Новобугская – 2 дома, по улице 11-я Продольная – 17 домов, по улице Николаевской – 19 домов, по улице Школьной – 1 дом, и по улице 1-я Линия – 15 домов.

Покос травы на придомовых территориях, которые находятся в управлении «Місто для людей Миколаїв» и которые были указаны в статье, был выполнен в 100% объеме, в соответствии с правилами благоустройства и условий договоров, о чем свидетельствует отсутствие травы и многочисленные благодарности совладельцев домов.

Однако представители администрации района пришли именно в наш офис для составления административного протокола, несмотря на то, что нарушения были зафиксированы на придомовых территориях многоквартирных домов, с которыми у МДЛМ нет договорных отношений. Сотрудники администрации должны были бы составлять акты на представителей ОСМД или другие УК, которые обслуживают эти дома.

Более того, на территории Ингульского района есть участки, которые должна обслуживать именно администрация района, и так называемые «белые пятна», которые находятся в очень неудовлетворительном состоянии. Следовательно, администрация района сама пренебрегает выполнением своих обязанностей по своевременной уборке территорий.

Несмотря на подобные действия со стороны администрации района и кого-либо другого, мы продолжаем выполнять свои обязательства перед жителями многоквартирных домов на обслуживании.

А вышеизложенные факты и действия сотрудников районной администрации наводят на размышления о предвзятом отношении к нашей компании со стороны некоторых органов городской власти Николаева».