Николаевская таможня 14 июня проведет рабочую встречу для брокеров и бизнесменов

В Николаеве в пятницу, 14 июня в 11:00 в административном здании Николаевской таможни ГФС состоится рабочая встреча с участием руководства ведомства, декларантов, таможенных брокеров, представителей субъектов хозяйствования, экспедиторов и других заинтересованных лиц.
Об этом сообщается на Facebook-странице таможни.
В повестку дня рабочей встречи входят:
- вопрос заблаговременного оформления предварительных таможенных деклараций и принятия мер по обеспечению перемещения товаров через таможенную границу Украины в выходные и праздничные дни.
- другие проблемные вопросы, возникающие при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств коммерческого назначения.
Напомним, ранее николаевцев предупредили, что новые санкции для владельцев нерастаможенных «евроблях» вступят в силу 22 августа.