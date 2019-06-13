Николаевская таможня 14 июня проведет рабочую встречу для брокеров и бизнесменов

В Николаеве в пятницу, 14 июня в 11:00 в административном здании Николаевской таможни ГФС состоится рабочая встреча с участием руководства ведомства, декларантов, таможенных брокеров, представителей субъектов хозяйствования, экспедиторов и других заинтересованных лиц.

Об этом сообщается на Facebook-странице таможни.

В повестку дня рабочей встречи входят:

- вопрос заблаговременного оформления предварительных таможенных деклараций и принятия мер по обеспечению перемещения товаров через таможенную границу Украины в выходные и праздничные дни. - другие проблемные вопросы, возникающие при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств коммерческого назначения.

Напомним, ранее николаевцев предупредили, что новые санкции для владельцев нерастаможенных «евроблях» вступят в силу 22 августа.