Директор НТРЗ Симченко считает, что Николаев нельзя назвать депрессивным городом

Директор «Николаевского тепловозоремонтного завода» Вячеслав Симченко подверг сомнению устоявшиеся выражения о том, что Николаев – депрессивный город.

Об этом шла речь в программе «Дебаты» на телеканале UA:Миколаїв, сообщает пресс-служба НТРЗ.

- Перефразируя известное выражение про разруху в головах, я бы это же сказал и про депрессию, - сказал он в ходе телепередачи. - Да, в Николаеве еще много недостатков, особенно впечатляюсь, когда с утра листаю новостную ленту, это же кошмар. Но я сильно сомневаюсь в том, что там объективно отражена реальность, скорее нет, это больше борьба за прочтения и рейтинги. Поэтому всё, что есть позитивное, оно уходит на второй план. И это формирует в головах мысль о том, что у нас всё настолько плохо и печально. То же самое могу сказать и про «некуда пойти». Серьезно? Да тут скорее не хватает времени на то, чтобы успеть посетить всё самое интересное: то фестиваль воздушных змеев, то рыцарский, то научные лаборатории для детей, то выставки одна за другой, то презентации... Было бы желание посещать эти мероприятия, а не просто на лавочке пить пиво и ныть о том, что ничего интересного не происходит, - отметил он.