Директор НТРЗ Симченко считает, что Николаев нельзя назвать депрессивным городом

Директор «Николаевского тепловозоремонтного завода» Вячеслав Симченко подверг сомнению устоявшиеся выражения о том, что Николаев – депрессивный город.
Об этом шла речь в программе «Дебаты» на телеканале UA:Миколаїв, сообщает пресс-служба НТРЗ.
- Перефразируя известное выражение про разруху в головах, я бы это же сказал и про депрессию, - сказал он в ходе телепередачи. - Да, в Николаеве еще много недостатков, особенно впечатляюсь, когда с утра листаю новостную ленту, это же кошмар. Но я сильно сомневаюсь в том, что там объективно отражена реальность, скорее нет, это больше борьба за прочтения и рейтинги. Поэтому всё, что есть позитивное, оно уходит на второй план. И это формирует в головах мысль о том, что у нас всё настолько плохо и печально. То же самое могу сказать и про «некуда пойти». Серьезно? Да тут скорее не хватает времени на то, чтобы успеть посетить всё самое интересное: то фестиваль воздушных змеев, то рыцарский, то научные лаборатории для детей, то выставки одна за другой, то презентации... Было бы желание посещать эти мероприятия, а не просто на лавочке пить пиво и ныть о том, что ничего интересного не происходит, - отметил он.
Далее Симченко прокомментировал «недовольство властью»:
- Любую власть не любят во все времена и везде, а не только в «проклятом» Николаеве. Всегда есть недоработки, всегда есть проблемы. Но обычно те, кто поддерживают власть, делают это тихо и спокойно, а критикуют всегда активно и громко. Поэтому не факт, что у нас недовольно большинство людей, как это стараются преподносить под видом общественного мнения. Большим плюсом и такой же большой проблемой именно николаевской власти является то, что она очень открыта, даже чрезмерно. И поэтому много времени уходит именно на демагогию, а не на работу.
Подводя итоги, он отметил, что именно мысли формируют нашу действительность, и важно видеть позитив и мыслить позитивно. Тогда будут и новые идеи, и рост экономики, и больше счастливых людей.