Николаевцев призвали сдать кровь во Всемирный день донора

Глава управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации призвал николаевец сдать кровь ко Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня.
Об этом сообщили в пресс-службе облздрава.
При этом сам Георгиев также сдал кровь на Николаевской областной станции переливания крови. Также он проверил условия работы медиков и удобство, безопасность манипуляций для доноров.
- Поверьте, это будет на пользу тысячам пациентов, которые получают помощь в наших медицинских учреждениях, - сказал Георгиев.
- Спасибо каждому донору, сдающему кровь за спасенные жизни, - поблагодарил главный врач станции переливания крови Валерий Чиняков.