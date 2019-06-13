Николаевцев призвали сдать кровь во Всемирный день донора

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Глава управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации призвал николаевец сдать кровь ко Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе облздрава.

При этом сам Георгиев также сдал кровь на Николаевской областной станции ​​переливания крови. Также он проверил условия работы медиков и удобство, безопасность манипуляций для доноров.

- Поверьте, это будет на пользу тысячам пациентов, которые получают помощь в наших медицинских учреждениях, - сказал Георгиев.

- Спасибо каждому донору, сдающему кровь за спасенные жизни, - поблагодарил главный врач станции переливания крови Валерий Чиняков.

 

Вадим Богданов

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