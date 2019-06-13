Николаевцев призвали сдать кровь во Всемирный день донора

Глава управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации призвал николаевец сдать кровь ко Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе облздрава.

При этом сам Георгиев также сдал кровь на Николаевской областной станции ​​переливания крови. Также он проверил условия работы медиков и удобство, безопасность манипуляций для доноров.

- Поверьте, это будет на пользу тысячам пациентов, которые получают помощь в наших медицинских учреждениях, - сказал Георгиев.