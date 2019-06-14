Элеваторную сеть ГК «Прометей» пополнит первоклассный «умный» объект

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Мощности ГК «Прометей» пополнит «умный» элеватор, в работе которого, по словам председателя правления Рафаэля Горояна, задействование людей будет минимальным.

Об этом сообщает пресс-служба ГК «Прометей».

 - Компания стабильно развивается. Инвестиционные проекты у нас идут очень медленно, но планомерно. Пока не можем открыто говорить об этом, потому что сделка еще полностью не закрыта. Но вскоре в нашей системе появится на 100% готовый к работе металлический силосный элеватор с новейшей технологией, – отметил Гороян.

Рафаэль Гороян также отметил, что следующий этап развития компании — это строительство новых элеваторов силосного образца в регионах, где они нужны, где компания управляет рынком и имеет мощную клиентскую базу. А в долгосрочных планах Группы — увеличение элеваторных мощностей до 2 млн т единовременного хранения.

 

Анатолий Чубаченко

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