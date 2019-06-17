Портовики из «Ника-Теры» сдали 26 литров крови, поддержав акцию в День донора

Во всем мире 14 июня отмечается День донора, поэтому в этот летний день особенно большее количество желающих готовы поделиться своей кровью или плазмой. Не стал исключением и морской порт «Ника-Тера», сотрудники которого посетили Николаевский областной центр переливания крови.

«День донора для нас – это добрая традиция, поделился первый заместитель начальника порта Анатолий Дворник. – Сегодня 55 наших сотрудников приняли участие в сдаче крови и плазмы, а, кроме этого, 50 наших работников считаются уже «почётными донорами». Я сам с удовольствием сдаю кровь и не только в этот день – иногда стоит найти в своем графике несколько часов, чтобы посетить станцию переливания крови. От нас в действительности не требуется никаких особенных усилий, но таким образом мы можем спасти чью-то жизнь. К тому же, сдача крови полезна и самим донорам, ведь происходит регулярное обновление организма. И еще один плюс – эмоциональный, ведь всегда приятно осознавать, что ты вот так просто кому-то помог», – подчеркнул Анатолий Дворник.

Процедура забора крови недолгая, длится до 10 минут. 450 мл живительной жидкости – стандартная норма – могут спасти три жизни, говорят врачи. Забор плазмы длится немного дольше – 40 минут. Ее нужно 600 мл. На эту длительную процедуру отважились 10 работников «НИКА-ТЕРЫ», еще 45 стали донорами крови.

Плазму, собранную в этот день в областном центре переливания, оставят на хранение, кровь - после проверки направят в областную онкологию, областную детскую больницу, роддома и больницы скорой помощи.