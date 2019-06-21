Николаевская область и НУК имени адмирала Макарова укрепили свои позиции в Китае

На минувшей неделе на базе Наньчанского университета (КНР, г. Наньчан, провинция Цзянси) состоялась крупнейшая Международная конференция по проблемам интеграции производства, образования, инновации и их реализации – 2019, а также Форум ректоров украинских и китайских университетов, в рамках которого прошло заседание Подкомиссии по вопросам сотрудничества в области образования между Правительством Украины и Правительством КНР.

Об этом сообщили в пресс-центре НУК имени адмирала Макарова.

В работе форума приняли участие заместитель Министра образования и науки Украины Роман Греба и заместитель главы Министерства образования КНР Сунь Яо, вице-губернатор Народного правительства провинции Цзянси Сунь Цзюйшен и секретарь комитета КПК провинции Цзянси Лю Ци.

На конференцию приехали ведущие ученые и специалисты из вузов и научно-исследовательских учреждений Китая, Украины, России, Беларуси, Узбекистана и других стран, занимающиеся вопросами материаловедения, искусственного интеллекта, авиастроения и космонавтики, создания новых материалов.

Делегацию Николаевской области и Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова на форуме представляли заместитель председателя Николаевского областного совета Андрей Кротов, проректор по научно-педагогической работе НУК, профессор Сергей Слободян и доктор физико-математических наук, доцент кафедры физики Михаил Ушкац. Всего в работе форума приняли участие ректоры 6 украинских и более 25 китайских вузов. Отдельно официальные представители делегаций обеих стран отметили лидирующую роль НУК им. адмирала Макарова в развитии образовательной и научной деятельности, а также укреплении сотрудничества между Украиной и Китаем.

В своей презентации на Форуме ректоров Украины и КНР проректор Сергей Слободян отметил, что по итогам работы в 2018 году НУК прочно занимает 1-е место среди всех вузов Украины по количеству обучающихся китайских студентов и входит в топ-5 технических университетов по общему количеству иностранных студентов. К слову, 31 мая в Николаеве НУК организовал и провел первый украино-китайский фестиваль «Poetic Dragon Boat Festival». Представленная информация о данном фестивале вызвала неподдельный интерес и взаимное одобрение со стороны присутствующего партийного руководства провинций КНР и представителей дипломатических миссий обеих стран.

Закономерным результатом работы международной конференции и Форума ректоров стала церемония подписания ряда соглашений и договоров о сотрудничестве, в том числе между Наньчанским авиационным университетом и НАУ, Наньчанским университетом и Институтом проблем материаловедения имени И. Н. Францевича, Институтом электросварки имени Е.Патона НАН Украины и Ивановским политехническим университетом России, Институтом механики и электротехники Наньчанского университета и НУК имени адмирала Макарова.

В завершение работы конференции состоялись круглые столы и обмен мнениями по вопросам кооперации в образовательной и научной сферах. Всех гостей пригласили посетить Цзянсискую вольфрамовую акционерную корпорацию, оптико-электронную компанию кристаллической энергии, Национальный Центр технических исследований светодиодной техники на основе кремния, Институт информационной инженерии Наньчанского университета и Наньчанский авиационный университет.

Кроме того, многие представители китайских университетов, которые ранее не сотрудничали с украинскими партнерами и НУК им. адмирала Макарова выразили желание уже в ближайшее время вступить в переговорный процесс по заключению договоров о сотрудничестве. Уже в сентябре нынешнего года о своем визите в наш город заявила делегация Хуачжонского университета науки и технологий.