Представители бизнеса в Коблево сплотились для организации рекламы курорта в Украине и ближнем зарубежье

В Коблево произошло беспрецедентное событие – вместо разрозненной рекламы своих услуг бизнесмены курорта объединили общие усилия для организации рекламной кампании Коблево, как отдельного украинского бренда.

Об этом сообщает сайт «Koblevo.news».

Согласно законам маркетинга, открытие курортного сезона сопровождается массовой рекламой мест, где у моря можно провести незабываемый отпуск. Одним из наиболее популярных является Коблево. Однако встречи, состоявшиеся этой весной, и диалоги с партнерами из Молдовы, Польши и Беларуси показали, что Коблево нуждается в дополнительной рекламе в странах ближнего зарубежья.

В связи с этим Олег Боз – председатель ОО «Сообщество предпринимателей Коблево» инициировал сбор средств на размещение рекламы курорта в Украине и странах ближнего зарубежья. Так как в рекламе курорта заинтересованы все представители бизнеса курортной зоны, на призыв сложиться деньгами для организации рекламы живо отреагировали в первый же день после объявления о намерениях.

Прошло чуть более месяца, и уже сегодня можно поведать о результатах такой акции. Всего предпринимателям удалось собрать около 80 тысяч гривен. Совместно и оперативно обсуждали варианты и места размещения рекламы, а также дизайн, заблаговременно выбрав слоган «Коблево – будет жарко!».

Мнения, как водится, разделились. Многие высказались за рекламные бигборды на оживленных трассах, но также очень неплохо было бы повесить рекламу в Киевском метрополитене, где пассажиропоток в летние месяцы достигает миллиона в день. По итогам – разместили рекламу курорта на киевской трассе, перед поворотами на Затоку и на Коблево.

Помимо этого, рекламные плакаты курорта теперь висят и в вагонах Киевского метрополитена. Всего охвачено 353 вагона, а оплачена рекламная плоскость пока что на месяц. Информация о курорте размещена также на билбордах в Приднестровье, вдоль трассы из Кишинева, перед селом Кучурган, между Бендерами и Тирасполем.

В ожидании гостей и администрация Коблевской ОТГ, и сообщество предпринимателей проводит «генеральную уборку» местности. Процесс осложняется упорным нежеланием следить за чистотой территорий некоторых бизнесменов, задачей которых является извлечь как можно больше прибыли из размещения туристов и уйти на покой до следующего сезона, не задумываясь о репутации Коблево.

Если борьба с мусором – тема, требующая времени, то вопрос с хаотичной выносной торговлей более стремителен в его решении. Улицы курорта регулярно патрулируются комиссией – работают инспекторы по благоустройству совместно с полицией, которые составляют в случае нарушений правил протоколы.

Напоминаем, правила торговли – на тротуарах шириной около 4 метров выносная торговля разрешена на расстоянии не более одного метра от роллетов. На узких тротуарах, шириной 2 метра, выносная торговля запрещена. Также запрещено ставить зонты на дороге. Это официально прописано в правилах благоустройства. Штраф за нарушение – 1800 гривен.

Стоит отметить, что само сообщество предприниматлей Коблево следит за тем, чтобы бульвары и выходы к морю не были загружены прилавками. Принятые меры медленно, но верно дают результаты. Есть надежда на то, что воодушевленные рекламой Коблево, его будущие постоянные клиенты разольются в интернете только хвалебными отзывами о курорте после комфортного отдыха здесь.