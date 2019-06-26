«Мы будем стоять на защите законных интересов громады», - Москаленко встретилась с аграриями Николаевского района

Жители Николаевского района продолжают противостоять рейдерскому захвату земель, который, по их убеждению, осуществляется депутатом Николаевского областного совета Игорем Ивануной.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

24 июня на встречу с председателем Николаевского областного совета приехали возмущенные незаконной деятельностью представителя депутатского корпуса фермеры, общественные деятели, администрация Веснянской ОТГ и собственно сами пострадавшие. К диалогу присоединились депутат Николаевского областного совета Тахир Садридинов, заместитель председателя Николаевского областного совета Андрей Кротов, советник-помощник заместителя председателя областного совета Светлана Гладун, начальник Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области Юрий Лостик, начальник юридического отдела исполнительного аппарата областного совета Сергей Белокуров и управляющая делами исполнительного аппарата областного совета Татьяна Лабарткава.

Ранее, 21 июня аграрии Николаевского района устроили акцию протеста. Чтобы привлечь внимание властей и правоохранительных органов к проблеме они вывели на трассу М-14 специализированную технику.

«В минувшие выходные была попытка перекрыть трассу. Выезжали туда депутаты областного и районного советов, Веснянской объединенной территориальной громады. Протестующие жалуются на работу руководства и специалистов Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области. В частности, вопрос касался Игоря Ивануны, который якобы пользуется определенными привилегиями. Другие же люди не в состоянии оформить документы по пять-семь лет».