«Мы будем стоять на защите законных интересов громады», - Москаленко встретилась с аграриями Николаевского района

Жители Николаевского района продолжают противостоять рейдерскому захвату земель, который, по их убеждению, осуществляется депутатом Николаевского областного совета Игорем Ивануной.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.
24 июня на встречу с председателем Николаевского областного совета приехали возмущенные незаконной деятельностью представителя депутатского корпуса фермеры, общественные деятели, администрация Веснянской ОТГ и собственно сами пострадавшие. К диалогу присоединились депутат Николаевского областного совета Тахир Садридинов, заместитель председателя Николаевского областного совета Андрей Кротов, советник-помощник заместителя председателя областного совета Светлана Гладун, начальник Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области Юрий Лостик, начальник юридического отдела исполнительного аппарата областного совета Сергей Белокуров и управляющая делами исполнительного аппарата областного совета Татьяна Лабарткава.
Ранее, 21 июня аграрии Николаевского района устроили акцию протеста. Чтобы привлечь внимание властей и правоохранительных органов к проблеме они вывели на трассу М-14 специализированную технику.
«В минувшие выходные была попытка перекрыть трассу. Выезжали туда депутаты областного и районного советов, Веснянской объединенной территориальной громады. Протестующие жалуются на работу руководства и специалистов Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области. В частности, вопрос касался Игоря Ивануны, который якобы пользуется определенными привилегиями. Другие же люди не в состоянии оформить документы по пять-семь лет».
«Во время совещания состоялся содержательный диалог между всеми заинтересованными в решении конфликта сторонами. Удалось достичь договоренностей относительно дальнейших действий исключительно в правовом поле и в соответствии с действующим законодательством Украины. Ситуация продолжает находиться на контроле правоохранительных органов. В ближайшее время и депутатский корпус вернется к его рассмотрению», - сообщили в облсовете.