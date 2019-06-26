«Начало большого проекта», - директор «Николаевводоканала» о строительстве водопровода на правый берег Буга

Борис Дуденко Общая стоимость проекта по строительству дюкера в Варваровку, Большую Корениху и Малую Корениху составляет 80 миллионов гривен. После его реализации впервые жители трех микрорайонов города получат питьевую воду из крана в своих домах.

Об этом заявил директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко, сообщили в пресс-службе предприятия.

- Мы хотим комфорта в домах николаевцев. Начиная с ноября 2016 года, активно работали над проектом строительства дюкера через реку Южный Буг для обеспечения питьевой водой жителей Варваровки, Большой Коренихи и Малой Коренихи. Наши специалисты изучали вопросы и особенности строительства подобных объектов инфраструктуры. Проработан вопрос места прокладки дюкера для уменьшения сметной стоимости работ, изменение места уменьшило расходы в 5 раз. Были выделены средства на проектирование, проект был подготовлен и прошел экспертизу. Сейчас готовится техническое задание для объявления торгов по выполнению работ по прокладке дюкера по дну реки.