Николаевская служба занятости создала для абитуриентов интерактивную карту учебных заведений

Дмитрий Оборонько Для удобства пользования тех, кто выбирает или меняет профессию, Николаевский областной центр занятости разработал Интерактивную карту учебных заведений.

Об этом сообщил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько, передает пресс-служба ведомства.

Информационный ресурс включает учреждения высшего и профессионально-технического образования Николаевской области, а именно:

- высшие учебные заведения III-IV уровней аккредитации; - высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации; - профессионально-технические учебные заведения.

На Google-карте отмечены учебные заведения области с контактными данными (адрес, телефон, сайт) и наглядно отражено местонахождение образовательных подразделений.

Интерактивная карта является методическим путеводителем для карьерных советников службы занятости, которые способствуют повышению конкурентоспособности соискателей, имеющих возможность пройти курсы профессиональной подготовки или переподготовки.

Картой могут воспользоваться молодые люди, которые только закончили общеобразовательное учебное заведение и пытаются сориентироваться в учебной среде Николаевщины. Информация для карты получена от департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации и непосредственно учебных заведений.