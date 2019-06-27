«Оставлять в таком виде центр Николаева нельзя», - Дятлов призвал городские власти навести порядок на улице Соборной

Глава фракции «Оппозиционного блока» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов призвал городские власти усилить патрулирование улицы Соборной во избежание правонарушений, а также принять меры по благоустройству главной улицы.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Вот почему у нас в городе все, за что берутся муниципальные структуры, делается через одно общеизвестное место? Неужели так сложно подойти к решению ситуации не просто «для галочки», а продумать основные нюансы и учесть не только логистическую, но и эстетическую составляющую? Это ведь улица Соборная – главная пешеходная улица города, где ежедневно гуляют сотни николаевцев и гостей города».

«После того, как николаевцы подняли вопрос о стихийной парковке, которая образуется на части пешеходной улицы Соборной, слава Богу, последовала реакция исполнительной власти. Патрульная полиция отчиталась о том, что ежедневно составляет по 10-15 постановлений за нарушение правил стоянки. Но это все постфактум. А как мне кажется, необходимо делать акцент на превенции, тем более, что это не так сложно».

«Кроме этого, было обещано поставить дополнительные ограждения, чтобы автомобили не заезжали на Соборую. Да, обещание поставить дополнительные ограждения выполнили, но, похоже, даже не задумывались об эстетической составляющей. Неужели так сложно было вместо временных уродливых бетонных/пластмассовых ограждений поставить, к примеру, переносные клумбы, которые соответствующим городским службам и структурам отыскать не составляет абсолютно никакого труда? Нет, не сложно, но это же нужно было пошевелить мозгами, которые, наверное, заняты чем-то другим. Ну что сказать, хотели как лучше… Но оставлять в таком виде центр города нельзя», - заявил Дятлов.

Он предложил усилить меры безопасности на Соборной и проверить, установлены ли все нужные дорожные знаки, чтобы на улицу не заезжали автомобили.

«Учитывая, что несколько дней назад на пешеходной улице Соборной произошел неприятный инцидент с неадекватным водителем, который решил «самоутвердиться» за счет 15-летнего подростка, городской власти нужно задуматься о превентивных мерах на будущее. Тем более, что мы имеем подобные инциденты по несколько раз в году».

«Уверен, что руководство города поддержит мою инициативу и от имени исполнительного комитета обратится к полиции о возможности привлечения дополнительных патрулей на улицу Соборную, к примеру, в вечернее время после 16:00. Уверен, что это даст свои результаты, а горожане и гости Николаева будут чувствовать себя более защищенными».