«Мы настроены на борьбу за эту школу», – глава облсовета обсудила проблему николаевского Дворца спорта со специалистом минобразования

Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко 26 июня провела встречу с главным специалистом отдела по вопросам учета государственного имущества Министерства образования и науки Украины Юлией Король, на котором обсуждалась решение наболевшего вопроса дальнейшего функционирования дворца спорта «Трудовые резервы».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

Диалог проходил в стенах Николаевского областного совета с участием заместителя председателя областного совета Андрея Кротова, советника-помощника заместителя главы облсовета Светланы Гладун, депутатов областного совета Вадима Олабин и Анатолия Катрича, советника главы облсовета Оксаны Корсак. Также к общению присоединились Виталий Воронов, ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко, директор НОККДЮСШ №1 Константин Васильев, тренерский состав спортивной школы и представители родительского комитета.

В ходе обсуждения вышеупомянутого вопроса Юлии Король сообщили о категорической позиции депутатского корпуса и руководства областного совета относительно передачи здания Дворца спорта «Трудовые резервы» на баланс университета. Виктория Москаленко, Андрей Кротов, Светлана Гладун, Вадим Олабин и Анатолий Катрич четко дали понять представительнице министерства – облсовет имеет финансовые ресурсы для того, чтобы быть балансодержателем здания. К тому же, значительную часть площади спорткомплекса занимает НОККДЮСШ №1 Николаевского облсовета.

Воспитанниками спортивной школы является более 600 детей из Николаева и области. У тренерского состава и представителей родительского комитета возникают небезосновательные опасения относительно дальнейшей судьбы спортивной школы. Свою позицию представители депутатского корпуса, тренерского состава, директора НОККДЮСШ №1 с участием советника председателя областного совета Оксаны Корсак намеревались озвучить министру образования Лилии Гриневич во время поездки в Киев, но в этот раз встреча сорвалась так и не начавшись.

«НОККДЮСШ №1 была создана более 15 лет назад. Надо отметить, что все эти годы спортивная школа находится в этом здании и в Николаеве нет альтернативных спортивного зала, где бы могла быть размещена спортшкола. Поэтому логичными были бы следующие действия – к нам обратились представители школы, которая насчитывает сегодня 600 воспитанников этой школы, с вопросом о том, что позиция Министерства образования отдать государственную собственность на баланс университета. Такая попытка уже имела место быть в 2014 году, но тогда господин ректор отказался от предложения. Логично, что в то время отказ был чем-то обоснован. Никакие обстоятельства не изменились, но в этом году университет хочет забрать здание. Мы и в дальнейшем будем стараться встретиться с министром образования для того, чтобы донести нашу позицию, – сказала глава облсовета Москаленко.

По ее словам, в рамках децентрализации объекты, которые находятся на территории области, должны быть отданы в общины.

«Сейчас я не акцентирую внимание на том, это должно быть областной совет или городской совет. Государственная собственность, к сожалению, находится в худшем состоянии, чем коммунальная. В 2015 году я писала письмо в министерство образования с просьбой выделить средства на капитальный ремонт бассейна, но были отговорки. И мы долго искали механизм, как можно самим вкладывать средства в ремонт здания. Мы поняли, что смысла ждать помощи от государства нету, при том, что Дворец спорта является государственной собственностью, еще и получили такую ​​весть о том, что уже есть приказ министерства образования о передаче здания на баланс университета. Хотим донести свою позицию, что этот приказ мы будем оспаривать, ведь он не был доведен до общественности, сегодня есть решение сессии городского совета и согласования комиссий областного совета, что мы готовы принимать такое решение. Отмечаем, что только общество и только депутатский корпус должны быть владельцами, для того, чтобы показать прозрачность. Форма управления, когда собственником является депутатский корпус более прозрачной, чем подпись одного человека. Мы сегодня настроены на борьбу за эту школу», – отметила Виктория Москаленко.

В свою очередь Юлия Король отметила, что намерения закрывать спортивную школу у министерства образования нет, но удивилась, почему вопрос передачи Дворца спорта на баланс учебному заведению вызывает такой негатив. По словам Леонида Клименко, сегодня в университете создан новый факультет физического воспитания, а также есть финансовая возможность взять на свой баланс здание Дворца спорта, который необходимо капитально реконструировать.

Депутат облсовета Вадим Олабин отметил, что приоритетным является вопрос занятий спорта для детей и взрослых со всей области и выразил свои сомнения, что при передаче Дворца спорта на баланс ЧГУ имени Петра Могилы эта доступность будет сохранена. Также депутат предложил ректору университета рассмотреть возможность строительства нового необходимого для них помещения.

Позицию представителей тренерского состава спортшколы и депутатов областного совета поддержал Виталий Воронов и предложил минобразования отменить приказ о передаче здания на баланс университета. Юлия Король резюмировала, что общественность не воспринимает представителей университета как балансодержателей и именно эту позицию она донесет до министра образования.