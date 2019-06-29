Как связаться с кандидатом от «Слуги Народа» по своему округу?

Узнать, кто твой настоящий кандидат от «Слуги Народа», узнать о нём, его цели, ценности и планы, а также рассказать ему о проблемах округа, предложить встречу, поделиться мыслями – теперь для этого не нужно никуда ходить.
Команда Зеленского в Николаеве презентовала на своей странице в Facebook сайты всех кандидатов по Николаевской области.
На страницах кроме того можно найти социальные сети каждого представителя команды, а также написать кандидату.
✅Пасечный Александр Станиславович, округ № 127:
✅Гайду Александр Васильевич, округ № 128:
✅Копытин Игорь Владимирович, округ № 129:
✅Негулевский Игорь Петрович, округ № 130:
✅Черноморов Артем Олегович, округ № 131:
✅Дырдин Максим Евгеньевич, округ № 132:
А также в «Слуге Народа» разработали приложение, благодаря которому, зная свой адрес прописки, можно сразу узнать свой номер округа и кандидата, который на этом округе представляет президентскую политическую силу.