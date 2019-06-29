«Главная проблема 127-го округа и всей страны – безответственность и бесхозяйственность власти», - Александр Пасечный

Кандидат в народные депутаты Украины по 127 округу от партии «Слуга народа» Александр Пасечный убежден, что главной проблемой его округа и всего государства на сегодняшний день является безответственность властей и неумение вести эффективную хозяйственную деятельность.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, которые приехали к нему на встречу с избирателями в четверг, 27 июня.

Кандидат в нардепы считает, что у него и его однопартийцев нет конкурентов, кроме одного самого главного – системы, которая сложилась в стране за годы независимости.

- У нас нет конкретных конкурентов. Наш главный конкурент – вся старая система, сложившаяся в стране. Мы ставим задачей её изменить. Мы готовы взять на себя ответственность и радикально изменить её, - отметил Пасечный.

Александр Пасечный также резюмировал, что проблемы, существующие на его избирательном округе (127-й), в целом совпадают с проблемами во всей стране. Главные из них – безответственность и безнаказанность чиновников и представителей власти. По словам кандидата, идеи, исповедуемые партией «Слуга народа», максимально близки ему по духу.