«Главная проблема 127-го округа и всей страны – безответственность и бесхозяйственность власти», - Александр Пасечный

Кандидат в народные депутаты Украины по 127 округу от партии «Слуга народа» Александр Пасечный убежден, что главной проблемой его округа и всего государства на сегодняшний день является безответственность властей и неумение вести эффективную хозяйственную деятельность.
Об этом он заявил в комментарии журналистам, которые приехали к нему на встречу с избирателями в четверг, 27 июня.
Кандидат в нардепы считает, что у него и его однопартийцев нет конкурентов, кроме одного самого главного – системы, которая сложилась в стране за годы независимости.
- У нас нет конкретных конкурентов. Наш главный конкурент – вся старая система, сложившаяся в стране. Мы ставим задачей её изменить. Мы готовы взять на себя ответственность и радикально изменить её, - отметил Пасечный.
Александр Пасечный также резюмировал, что проблемы, существующие на его избирательном округе (127-й), в целом совпадают с проблемами во всей стране. Главные из них – безответственность и безнаказанность чиновников и представителей власти. По словам кандидата, идеи, исповедуемые партией «Слуга народа», максимально близки ему по духу.
- Я - человек новой формации. Мои жизненные принципы во многом совпадают с партией «Слуга народа». Наши главные принципы: не воровать, быть ответственными, не сдаваться. Предыдущая власть этого не делала, не исповедовала эти принципы. Идеи нашего президента мне очень близки, - констатировал он.