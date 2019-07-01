Реформирование ЖКХ, энергомодернизация, экономия денег: В Николаеве проходит городской форум ОСМД

В Николаеве в понедельник, 1 июля, проходит городской форум объединенных совладельцев многоквартирных домов, где участники обсуждают вопросы реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства и эффективное использование средств.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Форум в бизнес-центре «Александровский» для жителей Николаева организовали при поддержке кандидата в народные депутаты по 127-му избирательному округу и директора фирмы «Магистраль-Юг» Игоря Павлова. Несколько десятков жителей города рассмотривают и обсуждают взаимодействие ОСМД с местной властью, управленческую активность объединений, финансовые вопросы работы ОСМД, а также проблемы создания объединенных совладельцев многоквартирных домов и коррупционные риски.

Для жителей города в качестве лекторов выступают юрист Александр Полищук, активист «ДемАльянса» Ярослав Захаренко, эксперт в экономике Вячеслав Лебедь и глава ОСМД «Океан» Оксана Новикова.

Спикеры рассказывают о тонкостях минимального перечня услуг по содержанию домов и придомовых участков, экономии денег ОСМД и термомодернизации, сотрудничество ОСМД с банковскими учреждениями и органами местной власти.