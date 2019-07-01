Ильюк призвал кандидатов в нардепы показать свои доходы и недвижимость

Николаевский народный депутат Артем Ильюк призвал всех кандидатов в депутаты Верховной Рады в течение недели опубликовать декларации о своих доходах. Таким образом кандидаты продемонстрируют свою открытость и прозрачность перед избирателями.

Об этом сообщили в пресс-службе нардепа.

По словам нардепа, во время досрочных выборов в Раду кандидатам при регистрации не нужно подавать декларации о своих доходах. Этим могут воспользоваться недобросовестные кандидаты, которым есть что скрывать от избирателей. Ильюк предложил кандидатам в нардепы опубликовать свои декларации в течение 7 дней.

«Этой лазейкой точно воспользуются те, кто привык держать народ за дураков. Так очень просто завести в парламент олигархов или их прихвостней. Я думаю, будет правильно и честно, если все кандидаты в народные депутаты заранее опубликуют декларации о своих доходах. До выборов 20 дней. Предлагаю кандидатам показать доходы и недвижимость в течение этой недели», - написал нардеп на своей странице в Facebook.

Артем Ильюк уверен, что с помощью деклараций можно определить «варягов» и «парашютистов» - иногородних кандидатов, которым выгодно сразу после выборов исчезнуть со своих округов.

«Это возможность вычислить «варягов» и «парашютистов», которых спустили в округ под выборы, чтобы потом они благополучно исчезли. Декларация покажет их недвижимость, место жизни их семей и т.д.» - заявил он.

Ильюк уверен, что кандидаты от партии «Слуга народа» первыми опубликуют свои декларации. Он напомнил, что его актуальная декларация есть в открытом доступе на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.