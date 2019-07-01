Дороги – это артерии, если не восстановить пути в отдаленные села, они погибнут, - Игорь Негулевский

Именно под таким лозунгом состоялась презентация программы партии «Слуга народа» и кандидата в народные депутаты Украины Игоря Негулевского в Казанке.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Презентация и обсуждение программы прошли на одном дыхании, присутствующие жители Казанки с интересом слушали кандидата, а также задавали вопросы, касающиеся жизни поселка, района, области и страны в целом. Проблемы с дорогами, высокие тарифы на коммунальные услуги, подорожание цен на социальные продукты, а также прекращение войны на востоке стали основными дискуссионными темами встречи. Отдельно вынесли вопрос о перезагрузке парламента и местных советов, в частности, участники встречи высказывались о поддержке курса президента Зеленского и пожелали сформировать большинство в парламенте, чтобы реформы и идеи, заложенные в программе партии, были внедрены как можно быстрее.

Развитие региона, по мнению Игоря Негулевского, должно начаться с восстановления инфраструктуры, ремонта дорог, развития предприятий и очищения вертикали власти.

- Дороги – это артерии, которые несут жизнь в населенные пункты, и если не восстановить дороги в отдаленные села, они погибнут. Прошлая власть сделала все для вымирания десятков сел на территории нашего округа, закрыла школы, ФАПы, отделения почты и банков, мы примем все доступные меры для возрождения нашего округа и области.

- Вычищая коррупционеров из Верховной Рады, мы не должны забывать о том, что их приспешники находятся и в наших областных и районных администрациях, в управлениях, службах. Именно поэтому мы должны обеспечить полную независимость антикоррупционных органов, а также ввести конфискацию имущества коррупционеров, - сказал Негулевский.

В конце встречи жители Казанки пожелали Игорю Негулевскому победы в избирательной кампании и с большей ответственностью, чем прежние депутаты, представлять интересы громады в Верховной Раде Украины.