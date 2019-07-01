Житель Николаевщины заявил, что предпринимательница не заплатила ему за работу и обвинила в краже

Житель Николаевской области Петр Макар заявил, что в Новой Одессе предприниматель Ирина Стефанчишена наняла рабочих для ремонта своего частного дома, но вместо зарплаты обвинила одного из них в краже слитков золота.

Об этом сообщает издание «Персона».

Петр Макар под прессом обстоятельств и правоохранительных органов признал вину и получил 6 лет тюрьмы.

- В 2016 году я работал в городе Новая Одесса у Ирины Стефанчишиной. Я, мой брат двоюродный и еще один человек занимались строительными работами. Делали все, что только можно было: заливали бетон, делали крышу, утепляли фасад, все грязные, черные работы, все, что только можно было сделать. Проработав 1,5 месяца, я обратился к ней, чтобы она выплатила мне зарплату за произведенные работы. Она начала высказывать мне недовольство, так как денег у нее на тот момент не было, а мне и моей семье с тремя детьми деньги нужны были очень – прокормиться, прожить. У нас возник с Ириной Стефанчишиной очень громкий по поводу моей зарплаты. Мы с ней ругались, она мне сказала, что денег мне не выплатит, если я буду ей грубить, кричать, повышать голос. Я ей ответил тем же, что я без зарплаты оставаться не собираюсь.

- После нашей ссоры с Ириной Стефанчишиной она на повышенных тонах выдворила меня со своего дома. Я уехал в Николаев к своим друзьям. Через некоторое время в Николаеве на улице ко мне подошло двое сотрудников полиции, представились, закрутили мне руки, застегнули в наручники и посадили в машину. И увезли в райотдел. Через некоторое время за мной приехали из Новодесского отдела сотрудники полиции. Посадили меня в машину, начали меня избивать, издеваться надо мной прямо в машине, их было 3 человека. Я интересовался за что, про что. Мне было сказано, чтобы я закрыл рот, все объяснят по прибытию в отдел. После чего меня привезли в Новоодесский отдел полиции, где я узнал, что моя бывшая работодательница Ирина Стефанчишина обвиняет меня в краже двух слитков золота. На меня в тот момент началось такое давление полиции, очень сильно начали избивать, заставляли взять на себя дело о краже золота. Я конечно отказывался, потому что я этого не совершал. Mне было очень трудно и очень больно было выдерживать их давление, избиение. Я простой, обычный человек, работяга. И как можно было ко мне так отнестись? – говорит мужчина.

После суда мужчина получил шесть лет тюрьмы и досрочно освободился через три года.