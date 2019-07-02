Ильюк призвал Верховную Раду собраться на внеочередное заседание: «Очень много проблем, которые нужно решить»

Николаевский народный депутат Артем Ильюк обратился к депутатам Верховной Рады Украины с предложением созвать внеочередное заседание для решения накопившихся проблем.

Об этом сообщили в пресс-службе нардепа.

В последующие пленарные недели Верховная Рада снова будет рассматривать поправки к Избирательному кодексу. В то же время законопроекты президента Владимира Зеленского ждут своей очереди на попадание в повестку дня Рады. Чтобы не нарушать регламент, Артем Ильюк предложил народным депутатам поработать на выходных – в рамках внеочередной сессии.

«Смотрите, какие вопросы предложил Владимир Зеленский Верховной Раде: уменьшение тарифов, новый закон о препятствовании незаконному обогащению, назначение нового министра иностранных дел, увольнение генпрокурора Луценко, криминальная ответственность за кнопкодавство. Всё это нужно рассмотреть безотлагательно», - сообщил Ильюк на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас в Верховной Раде застой, который не дает решать важные проблемы.

«Вместо этого Верховная Рада будущие две недели будет и дальше рассматривать бесконечное количество поправок к Избирательному кодексу. Тысячи поправок, которые раз за разом отправляются на доработку. Есть ли смысл от такой «работы», когда народ требует решения актуальных проблем? Я предлагаю депутатам собраться на внеочередное заседание в субботу и/или воскресенье. И там рассмотреть все эти вопросы», - рассказал николаевский нардеп.

Артем Ильюк заявил, что пять лет он провел в оппозиции, когда Рада игнорировала предложения по развитию страны. Участникам уже распавшейся коалиции Ильюк предложил хотя бы напоследок «сделать хоть что-то полезное для народа».