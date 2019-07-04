ГК «Прометей» предупреждает о возможных мошеннических действиях!

Уважаемые контрагенты, клиенты и партнеры!

Стало известно, что в банки, в которых открыты расчетные счета компаний, входящих в состав группы компаний «Прометей», по почте поступают письма с печатями Печерского районного суда Киева с постановлениями об аресте банковских счетов компаний.

При проверке данных постановлений посредством запроса в Печерский районный суд Киева получен ответ, что указанные документы не зарегистрированы в базе данных, сведения, указанные в них, являются ложными.

Просим не поддаваться на сомнительные действия и обращаем внимание, что такие деяния могут являться мошенническими. О подобных случаях просим незамедлительно сообщать по телефону «Горячей линии безопасности» +38(0512) 50-10-82. Полученная информация будет использоваться при проведении расследования и организации соответствующих профилактических мероприятий.