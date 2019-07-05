Корабелов приглашают на грандиозный праздник – День портовика

Николаев - портовый город! Под таким девизом город корабелов празднует 7 июля День работников морского и речного флота.
Об этом сообщили в пресс-службе ООО «МСП Ника-Тера».
На левом берегу Южного Буга расположились предприятия морехозяйственного комплекса, морские порты и речной порт Николаева. Поэтому всех причастных к этому профессиональному празднику, работников морского и речного флота и всех николаевцев приглашают окунуться в море позитива и драйва - 7 июля на большом концерте в Корабельном районе у ДК «Металлург». Николаевцев и всех гостей города ожидает:
16:00 - яркая детская программа
- Необыкновенное химическое шоу
- Праздник воздушных шаров
- Весёлое мыльное шоу
- Сувениры и море подарков
- Вкусное мороженое.
18:00 – грандиозный концерт
- Море драйва от cover band «Wake Up»
- Самые любимые хиты от «Radiostars»
- Зажигательный Киевский Театр Огня.
Давайте вместе отпразднуем День портовика, Николаев!
Концерт проходит при поддержке кандидата в народные депутаты Украины Анатолия Дворника.