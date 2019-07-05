Корабелов приглашают на грандиозный праздник – День портовика

Николаев - портовый город! Под таким девизом город корабелов празднует 7 июля День работников морского и речного флота.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «МСП Ника-Тера».

На левом берегу Южного Буга расположились предприятия морехозяйственного комплекса, морские порты и речной порт Николаева. Поэтому всех причастных к этому профессиональному празднику, работников морского и речного флота и всех николаевцев приглашают окунуться в море позитива и драйва - 7 июля на большом концерте в Корабельном районе у ДК «Металлург». Николаевцев и всех гостей города ожидает:

16:00 - яркая детская программа

- Необыкновенное химическое шоу

- Праздник воздушных шаров

- Весёлое мыльное шоу

- Сувениры и море подарков

- Вкусное мороженое.

18:00 – грандиозный концерт

- Море драйва от cover band «Wake Up»

- Самые любимые хиты от «Radiostars»

- Зажигательный Киевский Театр Огня.

Давайте вместе отпразднуем День портовика, Николаев!

Концерт проходит при поддержке кандидата в народные депутаты Украины Анатолия Дворника.