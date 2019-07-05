На Николаевщине спасатели ищут двух мужчин, пропавших без вести в курортной зоне

В Николаевской области в акватории Черного моря 4 июля пропали без вести двое мужчин.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В селе Черноморка Очаковского района пропал 82-летний мужчина, а в селе Морское Березанского района – 41-летний. Об их пропаже спасателям сообщили ночью 5 июля.

На местах событий проводят поисково-спасательные работы, задействовали отделение водолазных работ.

Напомним, что ранее в реке Ингул в Жовтневом районе утонул мужчина.