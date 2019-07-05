Николаевский национальный аграрный университет приглашает на консультацию и обучение

Николаевский национальный аграрный университет - лидер высшего образования, что подтверждается рейтингом Топ-200, в котором университет занял первое место среди николаевских вузов.

Об этом сообщили в консультационном центре университета.

С 10 июля начинается горячая вступительная пора. В Николаевском национальном аграрном университете помогают и консультируют по любому вопросу касательно вступительной кампании. Набор абитуриентов на первый курс, старшие курсы и в магистратуру уже начался. В приемной комиссии университета специалисты смогут помочь каждому зарегистрировать электронный кабинет и подать заявку с соответствующим приоритетом. В университет можно поступить на широкий спектр специальностей пяти факультетов: учетно-финансового, менеджмента, агротехнологий, инженерно-энергетического, технологии производства и переработки продукции животноводства, стандартизации и биотехнологии.

Как отметили представители консультационного центра, их специалисты могут подобрать программу обучения для всех желающих получить высшее образование:

- Николаевский национальный аграрный университет совершает набор на первый курс, старшие курсы (2, 3) и магистратуру. Главное - желание поступающего, остальное мы берем на себя. В этом году университет запросил 1207 мест обучения на бюджете на все курсы и специальности. Плюс к этому добавилось 85 мест регионального заказа, которые университет получил первым в Украине для возможности дополнительно взять на бюджет жителей из сельской местности.

Обращайтесь в приёмную комиссию университета по телефонам:

+38 (0512)-34-60-62; +38 (068)-155-38-21, на электронную почту pk@mnau.edu.ua, либо же по адресу улица Георгия Гонгадзе (Парижской коммуны), 9, кабинет 106.