Кафедра менеджемента НУК имени адмирала Макарова приглашает абитуриентов стать перспективными управленцами

Каждый год все выпускники школ сталкиваются с проблемой выбора будущей профессии. Даже если они определились заранее, все равно за неделю-другую до подачи документов в приемную комиссию учебного заведения и родителей, и абитуриентов берут сомнения.

Для того, чтобы выбрать именно актуальную профессию и работать потом по специальности, необходимо проанализировать самые востребованные в Украине специальности. В пятерку лидеров большинства рейтингов входят инженеры IT и программисты, менеджеры по продажам, маркетологи, HR-менеджеры и экономисты.

Действительно, наша страна испытывает нехватку толковых руководителей, которые бы грамотно и рационально управляли ресурсами, строили гибкие стратегические планы. Для этого необходимо воспитывать новое поколение управленцев.

С этим отлично справляется кафедра менеджмента Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, которая имеет три образовательно-квалификационных уровня и работает по таким специализациям:

Младший бакалавр:

- Менеджмент организаций и администрирование

Бакалавр:

- Менеджмент организаций и администрирование

- Менеджмент транспортных систем и логистика

- Менеджмент гостиничного и туристического бизнеса

Магистр:

- Менеджмент организаций и администрирование

- Менеджмент транспортных систем и логистика

- Менеджмент гостиничного и туристического бизнеса

- Менеджмент в спортивной индустрии

- Управление учреждением здравоохранения

В процессе обучения студенты получают не только необходимые навыки для будущей работы, но учатся лидерству, коммуникации, тайм-менеджменту, финансовой грамотности. Для тех, кто знает хорошо иностранный язык, есть возможность участвовать в международных стажировках и программах обмена студентами по всему миру.

Кроме насыщенной студенческой жизни, на кафедре организовываются различные мероприятия и отмечаются перспективные профессиональные праздники (День босса, День HR-менеджера, День туризма, День налоговой службы и т.д.), проводятся мастер-классы.

А вот после пар для студентов открываются еще шире возможности – поездки с туристическим клубом «StudTravel». Студенты путешествуют по Украине, изучают туристический потенциал городов Европы и Азии.

Студенты кафедры менеджмента имеют большие достижения в науке, поскольку становятся победителями Всеукраинских конкурсов и олимпиад.

Кафедра менеджмента плодотворно сотрудничает с предприятиями и организациями морехозяйственного комплекса, предприятиями туристического бизнеса. Вводятся эффективные программы стажировки на зарубежных фирмах. Реализуются механизмы дуального образования, предусматривающие сочетание теоретического обучения с практической подготовкой в проектных и научных организациях.

Выпускники пользуются устойчивым спросом на рынке труда. Это руководители проектов и программ в сфере материального производства, менеджеры по развитию бизнеса в зарубежных компаниях, менеджеры по персоналу, руководители коммерческих отделов.

Кафедра менеджмента обеспечивает конкурентоспособность и успешность выпускников.

За справками обращаться:

• кафедра менеджмента

Проспект Героев Украины, 9 каб. 445, 448

тел. 096-926-15-48

• Приемная комиссия НУК

Проспект Центральный, 3 каб. 226

тел. 0512-74-97-47