Грозы и шквалы: В Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение на Николаевщине

В субботу, 6 июля, в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий - прогнозируют грозы и порывистый ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Распространяется штормовое предупреждение на следующие регионы Украины: Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская и Харьковская области.

«6 июля днем в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15-20 м / с. 6-7 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей и Закарпатья, чрезвычайный уровень пожарной опасности», – говорится в сообщении.