Автопарк «Прометея» пополнили внедорожники Renault Duster

Лидер аграрного рынка Украины – компания «Прометей» продолжает развивать автопарк при помощи современных финансовых инструментов от ведущих европейских компаний.

Вчера, 5 июля состоялась официальная церемония передачи ключей от 5 новых автомобилей Renault Duster, приобретенных в рамках договора лизинга на общую сумму более $100 тыс. Срок лизингового соглашения составляет 4 года.

«Компания «Прометей» постоянно внедряет современные решения в деятельность и инвестирует в улучшение бизнес-процессов. Сейчас мы обновляем свой автопарк – списываем устаревшие машины и приобретаем новые. Выбор в пользу Renault Duster сделали, исходя из надежности, безопасности и экономии расхода топлива. Кроме того, полученные автомобили – комфортабельные, ведь мы стремимся создать лучшие условия для наших сотрудников», - отмечает руководство ГК «Прометей».

Сразу же после поступления в автопарк машины будут использоваться в работе структурных подразделений предприятия.

Если остановиться подробнее на технической составляющей, то полноприводная модель, пополнившая автопарк, оснащена 4-цилиндровым турбодизелем рабочим объемом 1,5 л и мощностью 110 л.с., соответствует всем европейским нормам, в том числе и экологической Евро-6.

В скором времени ожидается реализация очередной сделки на приобретение еще 10 автомобилей Renault.

А также планируется обновление автопарка зерновозов 10 современными седельными тягачами с облегченными полуприцепами. Предпочтение отдадут тому производителю, который предложит лучший сервис и цену.