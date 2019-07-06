Развитие экономики – фундамент для качественного преобразования жизни региона, – Александр Гайду

Александр Гайду заявил, что для развития экономики Николаева и юга страны необходимо усовершенствовать морехозяйтсвенный комплекс региона.

Об этом кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Александр Гайду во время встречи с предпринимателями города, передает пресс-служба партии.

«Возрождение предприятий морехозяйственного комплекса – залог экономического развития города Николаев и всего Южного региона», - заявил Александр Гайду.

Реорганизация предприятий – это прежде всего создание новых рабочих мест и повышение уровня заработной платы, что качественно повлияет на уровень жизни в регионе.

«Наша основная задача – прекратить отток кадров за границу и вернуть тех, кто уехал в другие страны в поисках лучшей жизни. Николаевцы должны жить и работать дома, при этом получать достойное вознаграждение за свой труд!», - подчеркнул Гайду.

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Александр Гайду, который баллотируется в Корабельном и Ингульском районах города Николаев, считает, что поднять уровень жизни в Украине можно только после перезагрузки экономических приоритетов государства и реализации пакета стимулов для промышленности.

Украина нуждается в кардинально новых подходах власти к бизнесу. Сформировать новые стимулы для промышленного развития партия «Слуга народа» планирует уже в новом составе Верховной Рады, выборы которой состоятся 21 июля.