Тебя ждет Николаевский базовый медицинский колледж

Если вас интересуют престижные профессии, гарантированное трудоустройство не только в Украине, но и в Европе, то вас ждут в Николаевском базовом медицинском колледже.

Об этом сообщили в администрации колледжа.

По статистике востребованность медицинских работников на сегодня остается самой высокой. Диплом медицинской сестры, акушерки, фельдшера – это не только гарантированное рабочее место, но и возможность продолжить свое обучение на старших курсах медицинских университетов и академий.

В 2019 году колледж проводит набор выпускников школ как на основе базового так и полного общего среднего образования. Закончив 9 классов, вы можете вместе с аттестатом о средней школе получить диплом младшего специалиста в отрасли охраны здоровья. Стать медицинской сестрой, фельдшером, зубным техником, фармацевтом.

До 13 июля в колледже идет прием документов, а с 14 июля начнутся вступительные экзамены. Чтобы принять участие в конкурсе на эти специальности, нужно сдать тестовый вступительный экзамен по украинскому языку и биологии. Правда для ортопедической стоматологии эта комбинация будет другой. Это творческий экзамен по лепке и тестовый по украинскому языку.

Поступающие на основе 11 классов до 29 июля могут подавать документы в электронном виде на специальности сестринское и акушерское дело, а также фармация (заочная форма обучения). Как это сделать – вам подскажут на сайте колледжа. В этом году для участия в конкурсе на эти специальности будут приниматься сертификаты по украинскому языку и биологии или химии (на выбор абитуриента) за 2017, 2018, 2019 годы.

Для тех, кто успешно окончил колледж, есть возможность продолжить свое обучение на дневной или вечерней форме медсестринского бакалаврата. А самые целеустремленные могут после окончания обучения поступить на 3 курс Одесского, Киевского, Винницкого, Львовского, Запорожского, Днепропетровского, Тернопольского медицинских университетов и академий.

Детальную информацию о поступлении в колледж можно получить на сайте МБМК. Лечебные и фармацевтические заведения Украины ждут квалифицированных специалистов. И у вас есть возможность стать одним из них.