Депутат Госдумы РФ заявила, что невооруженным взглядом из космоса видела, как украинские военные «обстреливают Донбасс»

Российская космонавтка, депутат Госдумы Елена Серова заявила, что видела с Международной космической станции «обстрелы Донбасса украинскими военными».

Такое заявление она сделала во время пленарной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 8 июля, сообщает «Левый берег».

- Украинская сторона позволяет себе, размахивая непонятными буклетами, истерично и голословно обвинять Россию, в то время как украинская армия совершает настоящий геноцид в отношении собственного населения. И это не голословные обвинения, это реальные факты. С борта Международной космической станции невооруженным взглядом мне довелось видеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины, - сказала Серова.

Отметим, что Международная космическая станция, по данным сайта «Популярная механика», находится на высоте 350 километров над Землей.

Она находилась на МКС в период с сентября 2014 до марта 2015 года. В этот период на Донбассе продолжались активные боевые действия в рамках российско-украинской войны. В январе 2015 года на блокпосту ВСУ возле Волновахи российские военные обстреляли рейсовый автобус, а в Мариуполе под обстрел попал микрорайон «Восточный». Тогда погибли 48 человек. Той же зимой Россия в результате ожесточенных боев захватила украинский город Дебальцево.