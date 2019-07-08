«Уверен, Зеленский услышит турбинистов», - Ильюк предложил создать Стратегию развития «Зори»-«Машпроект»

Кандидат в народные депутаты от 128 округа Артем Ильюк считает, что государство должно разработать Стратегию развития ГП «Зоря»-«Машпроект».

Об этом сообщили в пресс-службе нардепа.

По словам Артема Ильюка, в ближайшее время на «Зоре» поменяется руководство. Новый менеджмент должен поставить во главу угла интересы работников предприятия и обеспечить его стабильную работу.

«На «Зоре» в скором времени должно смениться руководство. Теперь нам нужно смотреть в будущее. Новому руководству необходимо ставить в приоритет интересы работников. Предприятие нужно вывести из кризиса, обеспечить стабильные заказы и выплату зарплат», - написал кандидат в нардепы на своей странице в Facebook.

Комплексно решить все проблемы «Зори»-«Машпроект» может разработка и реализация Стратегии развития предприятия.

«Команде Президента нельзя ограничиваться одними кадровыми перестановками. «Зоря» нуждается в долгосрочной Стратегии развития. Стратегии, которая даст ответы на вопросы:

а) куда движется предприятие?

б) грозит ли ему приватизация?

в) какие рынки будут открываться для Зори?

г) какое будет участие государства в жизни Зори? Будут ли госзаказы?» - написал Ильюк.

Артем Ильюк уже подготовил ряд предложений о будущем статусе «Зори»-«Машпроект». В частности, речь идет о запрете приватизации предприятия и загрузке его государственными заказами.