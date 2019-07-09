Анатолий Дворник поздравил портовиков Николаева с Днём работников морского и речного флота

Анатолий Дворник Традиционно в первое воскресенье июля отмечают День работников морского и речного флота. Поздравить всех, кто причастен к этому дню, взялся николаевский портовик с «МСП Ника-Тера», кандидат в народные депутаты Украины по 128 округу от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Анатолий Дворник.

Об этом сообщили в пресс-службе «Ника-Теры».

При его поддержке в Корабельном районе Николаева 7 июля состоялись масштабные празднования. Для участия в мероприятии привлекли всех - и взрослых, и малых.

- Я горжусь своей причастностью к морехозяйственному комплексу и к представителям портовых и морских профессий, - рассказал Анатолий Дворник. - Всех моряков, всех портовиков наших николаевских предприятий поздравляю и желаю всем мирного неба, благополучия в семье, попутного ветра и 7 футов под килем. Считаю, что Николаев - портовый город. Только благодаря нашим общим усилиям мы можем поднять наш город и развить его. В Верховную Раду иду защищать интересы и права николаевцев и вижу, как развивать портовый город! - добавил Анатолий Дворник.

Для детей еще с 16:00 организовали развлекательную программу: аниматоры, мыльные пузыри, воздушные шарики и сладости, конкурсы и призы. Малыши развлекались, а родители радовались, что их детям подарили столько позитива.

К вечеру была подготовлена программа и для взрослых - политическая викторина, морские призы и конкурсы от участника талант-шоу «Голос страны» Игоря Скаржинца и драйвовые выступления николаевских cover-групп.

Во время концерта пришли поддержать всем известного портовика, первого заместителя начальника порта «Ника-Тера», кандидата в народные депутаты Анатолия Дворника со словами благодарности представители учебных заведений, благотворительных организаций и спортивных секций, такие как заместитель директора Высшего профессионального училища судостроения Татьяна Лемещенко, директор школы-интерната №2 Анатолий Ковтун, руководитель БФ «Доброта и Доверие» Валентина Ткаченко, тренер спортклуба «Конгломерат» Вадим Бройченко.

Изюминкой морского праздника стали номера от Киевского театра огня, которые зажгли публику своими выступлениями. Под музыкальную группу «Wakeup» собралось ещё больше гостей праздника, а хедлайнеров вечера «Radiostars» публика не хотела отпускать.