На «Николаевоблтеплоэнерго» после решения горсовета выплатят задолженность за три месяца

На «Николаевоблтеплоэнерго» в полном размере выплатят задолженность по заработной плате за апрель, май и июнь и оплатят часть задолженности по начислениям.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Коллектив предприятия благодарен мэру Александру Сенкевичу, а также депутатскому корпусу Николаевского городского совета. 10 июля на заседании сессии городского совета принято решение о выделении ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» финансовой помощи в размере 12 миллионов гривен, что позволит выплатить задолженность по заработной плате за апрель, май и июнь коллективу предприятия и оплатить часть задолженности по начислениям. Благодаря финансовой помощи города предприятие продолжит надлежащую подготовку к началу отопительного сезона 2019-2020 годов. Трудовой коллектив всегда помнит и ценит ваши решения по оказанию помощи нашему предприятию», - сообщили в пресс-службе.