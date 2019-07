Новое имя лидера: AXA становится ARX

Лидер страхового рынка Украины, компания «AXA Cтрахование», теперь называется «Страховая компания «ARX».

В середине лета произошло событие, которое не могло остаться незамеченным украинскими автовладельцами. На страховом рынке страны появилась «Страховая компания «ARX»!

Поясним: в страховании компания вовсе не новичок. Под новым именем продолжает свою успешную работу крупнейшая страховая компания на рынке Украины: «AXA Cтрахование». С 1 –го июля «AXA Cтрахование» изменила название на «Страховая компания «ARX», компания «AXA Страхование Жизнь» отныне работает под брендом «ARX Life».

С чем связано переименование? Со сменой собственника. Французская Группа АХА завершила оформление сделки с Fairfax Financial Holdings Limited, которая приобрела 100% уставного капитала страховой компании «АХА Страхование».

Штаб-квартира Fairfax Financial Holdings Limited находится в Торонто. И это тоже хорошая новость, ведь Канада – один из самых надежных партнеров нашей страны в мире. Да и сама по себе международная холдинговая компания Fairfax Financial Holdings Limited не нуждается в представлениях, поскольку занимается страхованием, перестрахованием и управлением инвестициями с 1985 года. Неизменным председателем и исполнительным директором Fairfax Financial Holdings Limited с 1985 г. является Прем Ватса; холдинг работает в 40 странах мира. Заметим, что Группа FAIRFAX превышает по своим показателям любого иностранного конкурента АХА в Украине. Вот лишь несколько очень показательных цифр: инвестиционный портфель составляет 38,8 млрд долларов, общая сумма активов составляет 60,4 млрд. долларов, общий акционерный капитал составляет 17,1 миллиарда долларов.

Даже название «ARX» говорит само за себя. В переводе с латыни оно обозначает «крепость, замок, цитадель», то есть отражает основной атрибут страхового бизнеса – надежность. Каждый клиент компании может быть уверен в том, что «ARX» максимально защитит его интересы и выполнит все свои обязательства не менее тщательно, чем их выполняла компания «AXA Cтрахование».

Показатели работы внушают искреннее уважение: в 2018 года “ARX” по праву заняла первое место среди 245 страховых компаний Украины по размеру чистых страховых премий и чистых страховых выплат. Неудивительно, что по статистике 92% клиентов довольны сервисом компании.

Председатель Правления СК «ARX» Андрей Перетяжко