Глава Николаевского областного совета проверила ход реставрации шахматного клуба

Председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко и её советница Оксана Корсак 10 июля проверили ход реставрационно-ремонтных работ николаевского Областного шахматно-шашечного клуба.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского облсовета.

«Визит Виктории Москаленко прошел без предупреждения о нем подрядчика по выполнению работ, а поэтому была возможность дать объективную оценку процессу. Виктория Москаленко отметила, что ход работ проходит медленно, и что для завершения реставрационно-ремонтных работ вовремя необходимо ускорить процесс. Она отметила, что берет под личный контроль ежедневный объем выполненных работ для того, чтобы общество вовремя получило отреставрированный шахматно-шашечный клуб», - сообщили в облсовете.

Председатель Николаевского областного совета еще раз подчеркнула, что дедлайном завершения реставрационно-ремонтного процесса должен быть декабрь этого года.