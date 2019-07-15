«От отдыха с пользой – к выбору будущей профессии», - центр занятости провел мероприятия для николаевских школьников

Почти 3 тысячи 200 школьников, которые в июне отдыхали в пришкольных и оздоровительных лагерях Николаевской области, приняли участие в профориентационной акции Николаевской областной службы занятости «Відпочинок з користю».

Об этом рассказал директор областного центра занятости Дмитрий Оборонько, сообщили в пресс-службе ведомства.

По его словам, цель акции – популяризация актуальных профессий на рынке труда и мотивация детей к взвешенному выбору профессии через развлекательно-игровые методики.

- Познавательно-развлекательные встречи, профессиональные викторины, тематические дискуссии, мастер-классы и конкурсы творческих работ расширили кругозор школьников, помогают подготовиться к сознательному выбору профессии, - отметил Дмитрий Оборонько.

Во время акции применяются различные формы работы с молодежью. Например, в июне Николаевский городской центр занятости для младших школьников летних пришкольных лагерей провел ряд профориентационных мероприятий, которые проводились на базе Николаевской областной библиотеки для юношества, в парке культуры и отдыха «Лески» и в детском городке «Сказка».

Специалисты Новоодесского районного филиала ОЦЗ для детей пришкольных лагерей, действующих на базе Себинской и Троицкой школ, провели интенсив «Путешествие в мир профессий». Казанковский районный филиал ОЦЗ в Веселобалковской школе и Снигиревский районный филиал ОЦЗ для посетителей пришкольного языкового лагеря Снигиревской районной гимназии провели интерактивные мероприятия соревновательно-мотивационного и интеллектуально-игрового характера «Калейдоскоп профессий».

Во время летнего отдыха специалисты Первомайского районного филиала в городском детском лагере отдыха «Гарт» провели познавательную викторину «Знатоки профессий», которая включала в себя различные игры и конкурсы. Южноукраинский городской филиал ОЦЗ совместно с коммунальным предприятием «Южноукраинский межшкольный учебно-производственный комбинат» провели мастер-класс по профессиям «повар» и «кондитер».

Всего в рамках акции с начала июня проведено более 90 различных профориентационных мероприятий. Акция «Відпочинок з користю» продолжается на побережье Черного моря.